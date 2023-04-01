Захарова отреагировала на возможное обвинение Трампа в фальсификации документов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предъявление бывшему президенту США Дональду Трампу "многочисленных обвинений" в фальсификации деловой документации.

"Жду, когда редакция The Wall Street Journal потребует выслать из России всех американских журналистов и посла США в ответ на творящийся в Америке разгул демократии", - написала Захарова в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения (правда, по другому поводу) являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы. Кроме того, экс-президент в своем заявлении раскритиковал прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, обвинив его в выполнении "грязной работы" в интересах американского лидера Джо Байдена. Ранее Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США. Предполагается, что обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.

Речь идет о старом уголовном деле о даче взятки за замалчивание скандала с участием порнозвезды Сторми Дэниэлс. В последние дни предвыборной президентской гонки в 2016 г. адвокат Трампа Майкл Коэн якобы отправил ей €130 тысяч за сокрытие информации о связи с миллиардером в 2006 г. Кроме того, сообщается, что при выплате ей денег якобы имел место подлог финансовых документов в The Trump Organization.