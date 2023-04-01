Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о предъявлении ему обвинений

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил о предъявлении ему подозрения со стороны украинских властей. Митрополит добавил, что ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании".

"Сегодня в 7.30 мне вручили подозрение. <...> Сейчас в моем доме будут обыски", - говорит митрополит на видео, переданном РИА Новости очевидцами из лавры.

Напомним, заповедник "Киево-Печерская лавра" попросил возбудить уголовное дело о "завладении имуществом" обители Церковью.

Предлогом стало то, что комиссия по оформлению отъема лавры у Церкви так и не начала работа, потому что верующие не пустили их. Договор о передаче лавры УПЦ в безвозмездное пользование режим считает разорванным, а пребывание УПЦ в монастыре "незаконным". То есть Церковь якобы "захватила государственное имущество", которое она восстанавливала и охраняла в течение 35 лет без какой-либо господдержки. Православный публицист Александр Вознесенский считает, что святыни из лавры будут украдены и вывезены на Запад, а их исчезновение потом спишут на УПЦ. В канонической Украинской православной церкви указали на присутствие сатанистов среди собравшихся у Киево-Печерской лавры сторонников изгнания из нее монахов.