Губернатор Тюменской области поздравил бойцов СОБРа с 30-летием отряда

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил региональный СОБР с 30-летием. В своем поздравлении он отметил, что, созданный для борьбы с организованной преступностью и вооруженными группировками в лихие 1990-ые, специальный отряд быстрого реагирования и по сей день защищает тюменцев.

"Жители области чтят память погибших при выполнении служебного долга майора милиции Тимура Мухутдинова, которому посмертно было присвоено звание Героя России, капитана полиции Виктора Тимофеева и старшего лейтенанта милиции Виктора Балуева, кавалеров ордена Мужества, присвоенных им посмертно", - написал Моор в своем telegram-канале.

Сейчас подразделение выполняет задачи в рамках специальной военной операции.

Отметим, в 1993 г. для противодействия обострившейся криминогенной обстановке было принято решение о создании специальных подразделений, способных противостоять организованной преступности. Сегодня бойцы тюменского СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождению заложников и других. Многие сотрудники тюменского СОБР за проявленное мужество и героизм отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Среди личного состава более 10 кавалеров ордена Мужества, свыше 40 награждены медалью "За отвагу".