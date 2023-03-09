Полицейские отпустили всех задержанных при протестах в Грузии

Все граждане, задержанные при участии в протестных акциях в Грузии, были освобождены. Об этом сообщает Министерство внутренних дел государства.

"Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены", - говорится в сообщении министерства. По данным правоохранителей, всего в эти дни было задержано 133 человека.

Напомним, что 7 и 8 марта в Тбилиси прошли протестные акции после принятия в первом чтении парламентом закона об иностранных агентах. Сегодня утром правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" объявили об отзыве из парламента законопроекта.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не имеет никакого отношения ни к законопроекту, ни к беспорядкам в Грузии.