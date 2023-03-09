Минэкономразвития РФ советует россиянам отменить запланированные поездки в Грузию

Россиянам настоятельно рекомендует временно воздержаться от поездок в Грузию на фоне проходящих там протестов. Предупреждение опубликовала пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В случае, если россиянин уже находится в Грузии, ему рекомендовано избегать людных мест, в частности центров городов Батуми и Тбилиси. При необходимости граждане РФ могут обратиться в Ассоциацию "Турпомощи" по номеру +7 (499) 678-12-03. Для туристов, путешествующих индивидуально, работает секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии: 810995322912406.

Напомним, что 7 и 8 марта в Тбилиси прошли протестные акции после принятия в первом чтении парламентом закона об иностранных агентах. Сегодня утром правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" объявили об отзыве из парламента законопроекта.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не имеет никакого отношения ни к законопроекту, ни к беспорядкам в Грузии.