09 Марта 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко: Чиновников Белоруссии будут казнить за госизмену

Белорусским чиновникам могут назначить смертную казнь за государственную измену. Соответствующий приказ подписал президент страны Александр Лукашенко, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Согласно публикации, глава государства подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", целью которого является усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности.

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.

Помимо этого, вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию ВС и других воинских формирований, а также за нарушения требований по защите госсекретов.

В случае, если физлицо подозревается в измене государству, заговоре или других действиях, направленных на захват власти, шпионаж - его срок задержания как подозреваемого увеличивается с 3 до 10 суток. Также, за ряд преступлений антигосударственной направленности вводится дополнительное наказание в виде 50 тыс. базовых величин. Штраф пойдет на возмещение вреда и не позволит физлицу продолжать преступную деятельность.

Теги: Лукашенко, чиновник, Белоруссия, казнь



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