После инцидента с ребенком-заложником в Нижневартовске отменили мероприятия ко Дню города

После того, как житель Нижневартовска взял трехлетнего сына в заложники и устроил стрельбу с балкона, часть праздничных мероприятий ко Дню города пришлось отменить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, что стрелявшим оказался бывший нижневартовский чиновник Владимир Широков. Позднее правоохранителям удалось задержать Широкова, а его ребенка освободить, он не пострадал. Задержанный находился в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.

Из-за произошедшего пришлось отменит церемонию награждения и праздничный концерт.

Своим экспертным мнением о ситуации с Накануне.RU поделился социолог Роман Алехин. Он также высказался об идее отстранить после ЧП мэра Нижневартовска.