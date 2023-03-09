В Израиле начались столкновения противников судебной реформы и полиции
В Тель-Авиве начались столкновения между полицией и протестующим против судебной реформы, которую предлагает правительство Беньямина Нетаньяху. Ранее противники реформы заблокировали шоссе Аялон – одну из ключевых магистралей.
При попытках выгнать манифестантов с магистрали полиция использовала конных наездников, некоторых протестантов выносили с заблокированной дороги.
В митингах, начавшихся утром в четверг, участвуют тысячи израильтян.