09 Марта 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве хакеры взломали ТВ и радио и пустили в эфир сигнал о воздушной тревоге

В Москве телеканалы и радиостанции транслировали информацию о воздушной тревоге. В МЧС заявили, что серверы СМИ были взломаны хакерами, сообщение было ложным.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Свердловской области.

В целом за последние две недели такие взломы происходили уже несколько раз. Власти не сообщали о ходе расследования хакерских атак.

При этом в ряде регионов были перенесены плановые испытания средств массового оповещения населения (это тоже ложный сигнал тревоги, только в заранее обозначенное время его выдает МЧС).

Теги: хакеры, воздушная тревога, фейк, москва



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