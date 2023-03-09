В Москве хакеры взломали ТВ и радио и пустили в эфир сигнал о воздушной тревоге

В Москве телеканалы и радиостанции транслировали информацию о воздушной тревоге. В МЧС заявили, что серверы СМИ были взломаны хакерами, сообщение было ложным.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Свердловской области.

В целом за последние две недели такие взломы происходили уже несколько раз. Власти не сообщали о ходе расследования хакерских атак.

При этом в ряде регионов были перенесены плановые испытания средств массового оповещения населения (это тоже ложный сигнал тревоги, только в заранее обозначенное время его выдает МЧС).