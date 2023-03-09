Жители Тюменской области собрали еще 3 800 книг для школьников ЛНР

Жители Тюменской области собрали еще 3 800 книг для школьников Луганской Народной Республики, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такое количество удалось получить меньше чем за месяц. Около 2 000 книг передали жители Тюмени. Третью по счету акцию "Книги — Донбассу" проводят библиотеки Тюменской области и региональная Общественная палата.

Сегодня, 9 марта, для отправки в ЛНР передали 1100 книг, которые собрали жители Тюменского района.

"Наша акция проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Тюменской области и Луганской Народной Республики. Собранные книги будут переданы в школы, в том числе – в наш подшефный город Краснодон", - заявил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Глава Тюменского района Светлана Иванова передала в дар свои с детства любимые книги – "А зори здесь тихие" Бориса Васильева и "Тарас Бульба" Николая Гоголя.

Доставку книг, собранных в рамках акции, в Луганскую Народную Республику обеспечит правительство Тюменской области. Напомним, в июне 2022 года Губернатор Александр Моор передал Центральной городской библиотеке Краснодона 1 432 школьных учебника и 1 150 книг для внеклассного чтения.

Акция "Книги — Донбассу" продолжится до 20 марта во всех муниципалитетах Тюменской области.