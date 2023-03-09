09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Урал – Tele2

Екатеринбургские врачи спасли египтянина, серьезно пострадавшего во время селфи

Уральские врачи помогли гражданину Египта, пострадавшему во время попытки сделать яркое фото. О необычном инциденте сообщает департамент информполитики региона.

Турист решил сделать фото на фоне Екатеринбурга, однако забыл о мерах предосторожности, потеряв равновесие и упав с трехметровой высоты. Как рассказали на Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса, фельдшерская бригада прибыла на место уже через 10 минут и оказала необходимую экстренную помощь. Пострадавшего доставили в больницу №36, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, множественные переломы ребер и двусторонний пневмоторакс.

"Подозрения на тупую травму живота и разрывы внутренних органов были исключены по результатам осмотра в приёмном отделении. Пациенту выполнено дренирование плевральной полости, купирован пневмоторакс — критически опасное состояние при травме грудной клетки и легких", — рассказал врач-хирург приёмного отделения больницы №36 Иван Ульянов.

Турист пробыл в больнице несколько дней, после чего с пакетом препаратов был выписан на амбулаторное лечение. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Теги: египтянин, Екатеринбург, селфи, врачи



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