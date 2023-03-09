09 Марта 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

В СБУ назвали "провокацией со стороны Кремля" обвинения в подготовке покушения на главу Приднестровья

Служба безопасности Украины отрицает причастность к подготовке покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского. В СБУ назвали сообщения о готовящемся теракте "провокацией, срежессированной в Кремле". В СБУ считают, что Россия стремится "расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей", обвинив в этом Украину.

Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило о предотвращении покушения на главу республики. По данным спецслужб, Красносельского хотели взорвать в автомобиле. В машине обнаружили восемь килограмм гексогена, гайки и проволоку. Сообщается, что число жертв от возможного взрыва могло бы измеряться десятками. Также в министерстве заявили, что подготовкой покушения занималась СБУ.

Теги: сбу, покушение, приднестровье



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