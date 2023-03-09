09 Марта 2023
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" показал студентам УрФУ производство на заводе "Берит"

"Атомстройкомплекс" организовал экскурсию на завод для студентов Уральского федерального университета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, крупнейший строительный холдинг Урала регулярно проводит экскурсии для студентов профильных специальностей по своим строительным площадкам, а также заводам, выпускающим строительные материалы. В марте "Атомстройкомплекс" организовал экскурсию для студентов УрФУ на завод "Берит", где осуществляется выпуск тротуарной плитки, арматуры, а также панелей несъемной опалубки "филигран" и другой востребованной рынком продукции.

Строительные материалы производства "Берит" широко применяются в Свердловской области как в строительстве многоквартирного жилья, так и при возведении объектов социальной инфраструктуры. Например, более 10 лет "Атомстройкомплекс" возводит из панелей "филигран" детские сады. Технология обеспечивает высокую скорость и качество строительства – садики из "филиграна" собирают, как конструктор.

экскурсия на завод для студентов УрФУ(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Студенты высоко оценили возможность своими глазами увидеть процессы, о которых слышали на лекциях в университетских аудиториях. Такие экскурсии на производства позволяют закрепить пройденный материал, увязать теорию и практику. В ближайших планах компании "Атомстройкомплекс" провести аналогичные экскурсии для студентов и на другие свои заводы, в частности, на свое самое молодое и современное предприятие – цементный завод "АТОМ Цемент".

"Строительная отрасль испытывает кадровый дефицит, поэтому на протяжении многих лет "Атомстройкомплекс" участвует в подготовке квалифицированных специалистов строительных специальностей. Ежегодно компания принимает студентов на практику, совместно с учебными заведениями реализует образовательные проекты и конкурсы", - рассказали в пресс-службе компании.

В прошлом году "Атомстройкомплекс" вошел в проект "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования", подразумевающий внедрение новых программ с сокращенными сроками обучения и большой практической подготовкой, в том числе с использованием площадок работодателей.

Теги: Атомстройкомплекс, завод, студенты, экскурсия



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