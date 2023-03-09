09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: страница Александра Ивачева / vk.com/ivachyov

На Среднем Урале хотят наладить собственное производство стоматологических имплантатов

В Свердловской области обдумывают идею запустить собственное отечественное производство зубных имплантатов. Об этом в своих соцсетях написал лидер фракции КПРФ в ЗакСО Александр Ивачев.

По его словам, за прошлый год российские стоматологи установили около 1 млн имплантатов, однако только 4% из них являются отечественными. Это особенно странно, учитывая то, что почти все зарубежные изделия создаются на основе российского титана, который получают на металлургическом объединении в Верхней Салде.

"Именно об этом я говорил в своем выступлении с трибуны Законодательного Собрания Свердловской области", - заявил Ивачев.

По его словам, дискуссию увидел стоматолог Олег Трусков, который изготавливает и применяет в работе имплантаты собственной разработки, полностью отвечающие современным требованиям качества и безопасности. Специалист уверен, что создание имплантатов возможно на территориях заводов - клинике достаточно передать необходимые параметры.

Александр Ивачев и стоматолог Олег Трусков(2023)|Фото: страница Александра Ивачева / vk.com/ivachyov

"Это ни что иное, как реализация идеи импортозамещения, о которой говорят с высоких трибун. По существу речь идет о создании медицинского кластера, где в единую технологическую цепочку соединены производители исходных материалов и стоматологи. Для этого необходимы соответствующее оборудование и логистические связи", - добавил Ивачев.

Депутат уже направил соответствующее предложение министерству промышленности Свердловской области.

Теги: стоматология, имплантат, медкластер



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