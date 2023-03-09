Южноуральцам предложили придумать название для межвузовского кампуса

Жителям Челябинской области предложили придумать названия для межуниверситетского кампуса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства образования и науки, предложения будут принимать до 10 апреля. Свои идеи можно направить на электронную почту anorion74@mail.ru

В ведомстве рассказали, что кампус в Екатеринбурге называется кампус-центр цифровой трансформации, в Нижнем Новгороде – межвузовский ИТ-кампус, в Калининграде – Кантиана, в Перми – Будущее Пармы.

Напомним, проект межвузовского кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 123 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ. В октябре правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили концессионное соглашение о реализации проекта. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году.