СМИ: Турция внезапно остановила транзит санкционных товаров в Россию

Турция неожиданно остановила транзит санкционных грузов в Россию — таможенная система блокирует их оформление. Об этом сообщает Telegram-канал "Коммерсантъ FM".

По словам участников рынка, речь идет именно о попавших под ограничительные меры товарах, которые поставляются через параллельный импорт. Руководители компаний в срочном порядке ищут альтернативные маршруты.

Остановку транзита санкционных грузов источники "Ъ FM" связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. По данным Financial Times, давление оказывают и на ОАЭ, которые стали центром поставки электроники в Россию.