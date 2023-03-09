Что ни сделаешь – везде жулики появляются - Путин

Владимиру Путину доложили о появлении новой схемы мошенничества – по так называемым "Пушкинским картам". Попытки незаконно получить льготы выявил Росфинмониторинг.

"Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект "Пушкинская карта" – это карта, которая дает возможность молодёжи посещать [бесплатно] театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена <…> Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было", - сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России.

"Мертвые души?" – спросил Путин. Глава ведомства согласился.

"Мёртвые души. Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком", - отметил Чиханчин.

"Что ни сделаешь – везде жулики появляются", - возмутился глава государства.