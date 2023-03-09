Пермским предприятиям рекомендовали делать запасы для нужд гражданской обороны

Предприятиям и учреждениям Перми рекомендовано готовить запасы продовольственных, медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны. Это следует из постановления мэрии "О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны". Документ опубликован на сайте администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту постановления, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Перми предписано организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством.

Документ также корректирует номенклатуру и объемы запасов продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для нужд гражданской обороны.

В списке: крупа, макаронные изделия, консервы мясные и рыбные, соль, сахар, чай, походная кухня, складная мебель, палатки, посуда, спецодежда, постельное белье, полотенца и так далее.