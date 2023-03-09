09 Марта 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: novatek.ru

В Правительстве решили расширить географию месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ

В Правительстве создан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Правительство предложило добавить в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения. К ним относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находится около 3 трлн "кубов" природного газа.

"Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн т уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции России на мировом рынке такого экологически безопасного топлива", – цитирует telegram-канал Правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

Теги: СПГ, АТР, сжиженный природный газ



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