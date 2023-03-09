09 Марта 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба RCC

Глава RCC заявил, что Шлеменко и Илич могут провести реванш

Известный российский боец ММА Александр "Шторм" Шлеменко может провести реванш с побившим его сербом Александром "Джокером" Иличем.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, по словам главы уральского промоушена Николая Клименко, он уже думает о возвращении легендарного "Шторма" в клетку организации.

"Думаю о возвращении Александра Шлеменко. Сейчас ключевая проблема – это найти ему хорошего, достойного соперника, потому что на данный момент не так много средневесов с именем, которые могли бы принять вызов. Поэтому ждем, возможно, что-то поменяется", - рассказал Клименко.

российский боец(2019)|Фото: instagram.com/alexandershlemenko/

По его словам, в RCC предлагали Иличу провести еще один бой.

"Но, к сожалению, он получил недавно травму в своем крайнем поединке. Поэтому этот бой [со Шлеменко] возможен, но непонятно, через какой срок", - заключил глава организации.

Напомним, бой Шлеменко – Илич состоялся в Екатеринбурге в августе прошлого года. Поединок завершился громким апсетом: не считавшийся фаворитом сербский "Джокер" нокаутировал российского бойца за несколько секунд.

Теги: Шлеменко, Илич, бой, реванш, RCC



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