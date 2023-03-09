Волков* из-за письма в поддержку Фридмана решил "взять паузу в публичной деятельности"

Сторонник Алексея Навального Леонид Волков* (*признан иностранным агентом) решил "взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International". Это произошло после того, как разразился скандал из-за его письма с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана и других руководителей "Альфа-групп". О своем решении Волков объявил в своем telegram-канале.

Напомним, экс-главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) опубликовал письмо в Еврокомиссию с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана и других руководителей "Альфа-групп", подписанное в том числе и Волковым. Поначалу Волков отрицал, что подписывал документ, теперь он заявил, что "это письмо было большой политической ошибкой".

"В октябре 2022 г. я подписал и отправил в офис Жозепа Борреля нижеследующее письмо. Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия – подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил", – написал Волков.

В связи с этим он принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International.

"Я хочу попросить прощения у всех, чье доверие не оправдал – в первую очередь, конечно, у коллег по руководящим органам ФБК* (признан экстремистской организацией и иноагентом), у сторонников и, разумеется, у Алексея Навального", – написал Волков.