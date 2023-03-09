Сменился ректор "Шанинки"

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев покинул пост. Его сменила Мария Сигова. Таково решение собрания учредителей учреждения.

Решение о назначении нового ректора продиктовано необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы, сообщает "Шанинка" в своем telegram-канале. Зуев останется научным руководителем школы и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета. Зуеву, отмечает школа, трудно исполнять обязанности из-за того, что началось рассмотрение в суде его уголовного дела.

Мария Сигова – специалист в области экономической и финансовой безопасности, образовательных технологий, новых финансовых технологий. Ректор Международного банковского института, доктор экономических наук, профессор, автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе монографий и публикаций в ведущих научных журналах.