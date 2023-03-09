Екатеринбургские суворовцы почтили память легенды советской разведки, уроженца Урала Николая Кузнецова

Сегодня в России чтят память одного из самых удивительных разведчиков, настоящей легенды времен Великой Отечественной войны – Николая Ивановича Кузнецова, уроженца Свердловской области.

79 лет назад он погиб, не желая сдаваться в плен. Николай Кузнецов - сотрудник внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Кузнецова называют прототипом Штирлица.

Уже несколько лет в память о великом герое учащиеся Екатеринбургского Суворовского военного училища чтят память героя. Сегодня они взялись за метлы и лопаты, чтобы очистить от снега и убрать мусор около памятника легендарному разведчику, а после возложили к монументу живые цветы и венки. Памятные мероприятия уже традиционно проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

"Не раз на уроках истории мы разбирали судьбу Николая Ивановича. И меня больше всего поражает то, что он как разведчик в тылу у немецкого врага ликвидировал немецких генералов и высшие чины. Для меня это по-настоящему геройский поступок. Добывать сведения под маскировкой и ликвидировать врагов. Лично для меня он пример смелости и отваги" - делится эмоциями курсант 1 взвода 1 роты Екатеринбургского военного училища Владислав Креп.

В Екатеринбурге уже два года работает высокотехнологическая выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда», где в буквальном смысле можно прочувствовать судьбу разведчика. Голографический театр, уникальные документы, интерактивные стены и книги. Именно сюда, в парк «Россия – моя история», сразу после возложения и приехали курсанты.

«Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины занимается сохранением памяти о Николае Ивановиче для будущих поколений. Вместе с курсантами Суворовского училища мы поддерживаем памятник в чистоте, а на выставке рассказываем историю жизни Николая Кузнецова через технологии игрового обучения. Кузнецов был невероятным человеком и нам нужно гордиться такими земляками и рассказывать о них детям», - комментирует заместитель директра Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.