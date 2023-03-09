В Екатеринбург поступила первая партия вакцина от клещевого энцефалита

В Екатеринбург завезли первую партию вакцины от клещевого энцефалита. Об этом во время брифинга заявил исполняющий обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов. По его словам, в этом году ожидается достаточно высокая активность клещей, а потому медики призывают горожан начать прививаться уже сегодня.

В партии содержится 13 тыс. доз детской вакцины "Клещ-Э-Вак", которой можно прививаться уже в 15 месяцев, и 91 тыс. доз "ЭнцеВи" для взрослого населения.

"Клещевой энцефалит не передается от человека к человеку, заразиться можно только после укуса клеща. Охват вакцинацией у нас неплохой: свыше 80 %. Однако детское население привито недостаточно. Обращаю на это внимание родителей, чьи дети летом нередко находятся с бабушками и дедушками на садовых участках, где могут быть клещи", – отметил Харитонов.

Напомним, что после прививки в течение двух недель пациенту не рекомендуется посещать места, где можно встретиться с клещом. Первая вакцинация - двухкомпонентная и ставится с интервалом в 1-7 месяцев. Затем через год проводится ревакцинация. В дальнейшем прививку необходимо ставить каждые три года.