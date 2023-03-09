Лавров: Ни о какой демилитаризации ЗАЭС речи никогда не шло

Речь о демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) никогда не шла, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, во время очередного визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерриш увязал тему экспорта зерна и удобрений с договоренностями по военнопленным и "необходимостью, как он выразился, "демилитаризации" Запорожской атомной электростанции".

"Ни о какой демилитаризации, кроме самой Украины, никто и никогда не вел никакой речи. Мне очень жаль, что генеральный секретарь ООН, находясь в Киеве, однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями", - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр подчеркнул, что генсек ООН, будучи международным чиновником, должен сохранять нейтралитет. "Ему этого в очередной раз не удалось сделать2, - отметил министр.

Лавров сообщил, что договоренность относительно создания зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но украинская сторона заблокировала ее.