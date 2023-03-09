09 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале прозвучало объявление воздушной тревоги. В МЧС заявили, что это фейк

Сегодня, 9 марта, на Среднем Урале в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

"ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце февраля случился взлом эфира радиостанций и телеканалов в нескольких регионах России. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе. Позже в МЧС заявили, что это является фейком.

Предположительно, из-за случившегося на Среднем Урале была отменена техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения, запланированная на 1 марта.

Теги: воздушная тревога, ложь, объявление, МЧС



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