В Челябинской области мандат осужденного за дачу взятки депутата КПРФ передали Андрею Дуде

В Челябинской области мандат осужденного за дачу взятки депутата ЗСО от КПРФ Армана Аракеляна передан Андрею Дуде. Соответствующее решение было принято на заседании челябинского облизбиркома.

"Передан вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва зарегистрированному кандидату из регионального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением КПРФ, Андрею Дуде", - сообщили в избирательной комиссии области.

Напомним, 17 февраля суд приговорил депутата ЗСО от КПРФ Армана Аракеляна к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей за дачу взятки.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. В результате должностные лица филиала ФКУ "Росдортехнология" незаконно исключили выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга. В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам

22 февраля депутаты ЗСО досрочно прекратили полномочия Армана Аракеляна.