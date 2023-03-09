Мобилизация подследственного экс-главы МУГИСО признана законной

Подследственный экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков оказался мобилизован на специальную военную операцию по закону.

Ранее Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. В ноябре прошлого года стало известно, что бывший чиновник отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя считать завершенным.

Адвокат экс-министра Николай Каргаполов заявил, что отъезд его подзащитного на спецоперацию не нарушает российское законодательство. Теперь, по его словам, комиссия по мобилизации Свердловской области отменила ранее принятое решение о том, что Алексей Пьянков не может находиться в зоне СВО. Таким образом, его мобилизация признана законной, хотя ранее суд настаивал на обратном.

Напомним, еще в 2018 году Пьянкову были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). Сообщалось экс-министр не стал сотрудничать со следствием. А в 2021 году бывшего чиновника обвинили еще и в создании преступной группы.