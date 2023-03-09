Греф пожаловался на две волны оттока IT-специалистов

В прошлом году "Сбербанк" столкнулся с двумя волнами оттока IT-специалистов, теперь же недостаток сотрудников данной категории почти компенсирован, сообщил глава финансового учреждения Герман Греф на брифинге по итогам публикации финансовых результатов банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Действительно, в прошлом году мы столкнулись с двумя волнами оттока, но в целом мы на сегодняшний день во многом компенсированы в части этого оттока, потому что мы на сегодняшний день имеем укомплектованность, которой не имели до возникновения всей этой ситуации", - цитирует РБК Грефа..

На какие периоды пришлись оттоки, Греф не уточнил. Сохранившейся проблемой глава банка назвал необходимость восстановления "квалификационной составляющей": во время оттоков ушли более квалифицированные senior- и middle-разработчики. Это "вопрос времени", считает Греф. Он добавил, что с прошлого года происходит обратная релокация сотрудников и проблема уже не ощущается остро.