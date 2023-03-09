В Челябинской области с предприятия взыскали 1,8 млн рублей в пользу работника, ставшего инвалидом

В Копейске Челябинской области суд взыскал с компании "Апекс групп" 1,8 млн рублей в пользу работника, получившего тяжелую травму в результате несчастного случая на производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2021 г. при выполнении работ по строительству сети напорной канализации произошло обрушение стенки котлована, землей засыпало 18-летнего подсобного рабочего. Мужчина получил закрытые переломы костей таза и бедренной кости, тупую травму живота. Он более полугода находился в больнице.

В результате работник стал инвалидом.

В ходе проверки была установлена, неудовлетворительная организация производства работ, в частности, не определена безопасная крутизна незакрепленных откосов котлована с учетом нагрузки от строительных машин и грунта. Факта грубой неосторожности пострадавшего не установлено.