Екатеринбургские школьники учат к уроку песню SHAMAN`а "Я русский"

Пятиклассники МАУ СОШ №208 разучивают к уроку музыки песню SHAMAN`а "Я русский". Такое задание появилось в электронном дневнике учащихся, вызвав резонанс среди родителей.

В школе Накануне.RU рассказали, что песня не числится в учебной программе, а значит, и задать педагог ее не мог. После собрания классных руководителей выяснилось, что композицию выбрали сами школьники 5 "А", но не в рамках домашнего задания, а в качестве номера к конкурсу военно-патриотической песни.

Напомним, что в конце февраля из-за песни "Я русский" на певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, заявили в полицию. Неизвестный указал, что в песне якобы присутствует экстремизм, разжигающий в стране межнациональную рознь.