Минобороны: ВС РФ нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесен "массированный удар возмездия" по критической инфраструктуре Украины.

По данным ведомства, в ходе сегодняшних ударов применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики, заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены места базирования ударных беспилотников. Также сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде украинских регионов. Сообщалось, что пострадали три теплоэлектростанции (ТЭС). Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты "Кинжал".