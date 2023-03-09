09 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье депутатам разрешат не отчитываться о доходах и будут лишать полномочий за прогулы

В краевой парламент внесен проект изменений в региональный закон "О статусе депутата", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Документ уточняет ряд норм в соответствии с изменениями в федеральный закон о публичной власти. Так, парламентариев могут лишать полномочий за прогулы заседаний заксобрания без уважительной причины в течение шести месяцев подряд.

Также законопроект учитывает изменения в порядке представления сведений имущественного характера. Депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, будут представлять сведения в специальную комиссию Законодательного собрания в течение четырех месяцев со дня избрания, а также не позднее 1 апреля в случае совершения крупных сделок депутатом и членами его семьи за отчетный период.

Комиссия, в свою очередь, должна публиковать сведения о доходах парламентариев на официальном сайте не позднее 1 июня в виде обобщённой информации без указания персональных данных.

Проект закона планируется рассмотреть на мартовском заседании краевого парламента в двух чтениях.

Теги: доходы, полномочия, статус депутата



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