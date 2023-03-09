09 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Samsung

Продажи электронной техники в России резко упали с начала 2023 года

По итогам первых восьми недель 2023 года объемы продаж электронной техники, включая смартфоны, наушники и другие аксессуары, упали на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Отдельно рынок смартфонов в январе, согласно подсчетам Holodilnik.ru, упал на 13% в единицах товара (до 2,3 миллиона) и на 43% в деньгах (до 50 миллиардов рублей). Наиболее резкое падение зафиксировано у Samsung и Apple, а такие китайские бренды, как Xiaomi и Realme, сумели нарастить продажи.

По словам участников рынка, снижение произошло из-за того, что покупатели начинают все сильнее экономить. Эксперты полагают, что в штуках рынок постепенно будет восстанавливаться, но в деньгах падение сохранится из-за снижения продаж премиальных устройств.

Теги: электронная техника, смартфоны, россия



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