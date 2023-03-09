09 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Самолет депутата Госдумы из-за непогоды вместо Екатеринбурга сел в Челябинске

Пассажирский самолет, который летел в Екатеринбург, из-за непогоды был вынужден приземлиться в Челябинске. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который находится на борту.

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, сегодня он полетел в Екатеринбург, где у него планировались рабочие встречи.

"Но традиционный весенний екатеринбургский снегопад внес коррективы и нас встретил запасной аэродром в Челябинске. Сидим в самолете. Ждем погоду. Скорее бы уже лето!", - посетовал депутат.

Напомним, сегодня Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей о выпадении осадков в ближайшие дни и ухудшении ситуации на дорогах. А уже завтра, 10 марта, на Среднем Урале ожидается ураганный ветер.

Теги: самолет, депутат, снег, Екатеринбург, Челябинск



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