Самолет депутата Госдумы из-за непогоды вместо Екатеринбурга сел в Челябинске

Пассажирский самолет, который летел в Екатеринбург, из-за непогоды был вынужден приземлиться в Челябинске. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов, который находится на борту.

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, сегодня он полетел в Екатеринбург, где у него планировались рабочие встречи.

"Но традиционный весенний екатеринбургский снегопад внес коррективы и нас встретил запасной аэродром в Челябинске. Сидим в самолете. Ждем погоду. Скорее бы уже лето!", - посетовал депутат.

Напомним, сегодня Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей о выпадении осадков в ближайшие дни и ухудшении ситуации на дорогах. А уже завтра, 10 марта, на Среднем Урале ожидается ураганный ветер.