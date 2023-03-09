09 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Служба спасения СОВА

Перепланировку лоджии могут разрешить без согласия всех жильцов дом

Жилое помещение и лоджию стоит разрешить объединять без согласия всех собственников дома, если при перепланировке сохраняется подоконный блок. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла Дума Ставропольского края.

Сейчас объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры трактуется как уменьшение размера общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в связи с чем, согласно статье 40 Жилищного кодекса РФ, должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. Но оно никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме и не нарушает их прав, считают авторы инициативы. Помещение лоджии в квартире не является общим имуществом в многоквартирном доме, поскольку выход на лоджию осуществляется только из одной квартиры, и лоджия не предназначена для обслуживания более одного помещения.

Авторы предлагают дополнить статью 40 Жилищного кодекса РФ частью 3 следующего содержания: "Если перепланировка жилого помещения осуществляется путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на такую перепланировку не требуется".

Теги: квартира, перепланировка



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