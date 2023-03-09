Ермак рассказал, как ВСУ планируют использовать противоречия между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер»

По данным Telegram-канала «Резидент», украинские власти рассматривают возникшие споры и разногласия между ЧВК «Вагнер» и военными чиновниками из Министерства обороны РФ, как возможность переломить ход боев в Донбассе.

Как отметили авторы канала, украинские руководители убеждают представителей Пентагона, что эти обстоятельства могут привести к повторению харьковского сценария, когда российским силам пришлось отступить. Для этого, по словам источника, на Бахмутском направлении ВСУ сосредоточили 12 бригад, включая самые боеспособные подразделения.

«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак заверил Салливана в удачном исходе контрудара ВСУ под Бахмутом и повторении сценария с разгромом российской армии на Харьковском направлении. ВСУ сконцентрировало 12 бригад и самые подготовленные подразделения и готова нанести сокрушительный удар. Глава Офиса Президента сделал акцент на противоречиях между ЧВК «Вагнер» и российской армией, которые должны помочь ВСУ в реализации плана Сырского. Разгром российских войск поможет Украине начать весенние контрнаступление и ослабит морально противника», – сообщили в Telegram-канале.

Одним из аспектов возникших противоречий, судя по всему, является снарядный голод в подразделениях ЧВК «Вагнер», действующих на Бахмутском направлении.

Сейчас основная проблема «Оркестра» — это нехватка артиллерийских боеприпасов, рассказал «вагнеровец» в ходе одного из совещаний, которые провел на позициях глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По словам бойца, из-за дефицита артиллерийские подразделения «музыкантов» вынужденно сокращают объемы выполнения боевых задач, в том числе речь идет и о контрбатарейной борьбе. В итоге это приводит к активизации работы артиллерии противника, что осложняет проведение штурмовых операций.

По словам самих «вагнеровцев», для полного обеспечения подразделений боекомплектами, необходимо увеличить поставки в три раза.

На Бахмутском направлении сейчас продолжаются самые ожесточенные бои в зоне проведения СВО. По данным аналитиков, Киев сосредоточил здесь огромную группировку войск, подтянув резервы с других участков фронта. Однако, несмотря на все сложности, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают двигаться вперед, чем вызывают большую обеспокоенность у украинских властей, которые превратили удержание Бахмута в пиар-акцию.