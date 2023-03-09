09 Марта 2023
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Общество В России
Фото: RT на русском

Еврейский конгресс просит закрепить в русском языке "холокост" только с большой буквы

Российский еврейский конгресс направил официальное обращение в Орфографическую комиссию РАН и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН с просьбой закрепить в русском языке написание слова "холокост" с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму.
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Сейчас в орфографических словарях зафиксировано написание "холокост". Иногда это слово употребляют как синоним слова "геноцид", но это не одно и то же, считают в еврейском конгрессе. "Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны".

"Мы убеждены: единственно корректным в русском языке вне зависимости от контекста должно стать написание Холокоста с большой буквы — как имени собственного, обозначающего конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа", - сообщает пресс-служба организации.

Употребление же этого слова не по назначению "оскорбляет память шести миллионов погибших евреев", считают в конгрессе.

Интересно, что слово "холокост" происходит от еврейского корня, означающего сожженную жертву, принесенную Богу. То есть правилом русского языка может стать написание, относящееся к иудейской вере.

Теги: евреи, холокост, русский язык



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