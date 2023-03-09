09 Марта 2023
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Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованный, чьи деньги два месяца переводили полному тезке, все-таки получит выплаты

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов заявил о решении проблемы мобилизованного, чье денежное довольствие выплатили его полному тезке.
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Напомним, при поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты в Сбере. Но денежное довольствие почему-то отправили в ПСБ, где у него даже не было счета. В итоге целых два месяца деньги переводили совершенно другому человеку.

Сам мобилизованный сейчас находится в зоне проведения спецоперации и не может лично ходить по инстанциям. Иванов пообещал разобраться в ситуации и помочь вернуть положенные деньги.

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, после публикации этой детективной истории с ним оперативно связалось руководство Министерства обороны, работники "Промсвязьбанка" и военной прокуратуры.

"Уточнили все данные. Разобрались. И, по моей информации, уже завтра военнослужащий получит свои деньги, отправленные не тому человеку", - отметил Максим Иванов.

По словам свердловского депутата, сейчас у него в работе еще два подобных случая, когда денежное довольствие отправили тезкам. Иванов заверил, что решит и эти вопросы.

Теги: выплаты, мобилизованный, тезка, депутат



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Ранее 07.03.2023 10:25 Мск Бывает и такое. Выплаты мобилизованного уже два месяца уходят его тезке


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