Мобилизованный, чьи деньги два месяца переводили полному тезке, все-таки получит выплаты

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов заявил о решении проблемы мобилизованного, чье денежное довольствие выплатили его полному тезке.

Напомним, при поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты в Сбере. Но денежное довольствие почему-то отправили в ПСБ, где у него даже не было счета. В итоге целых два месяца деньги переводили совершенно другому человеку.

Сам мобилизованный сейчас находится в зоне проведения спецоперации и не может лично ходить по инстанциям. Иванов пообещал разобраться в ситуации и помочь вернуть положенные деньги.

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, после публикации этой детективной истории с ним оперативно связалось руководство Министерства обороны, работники "Промсвязьбанка" и военной прокуратуры.

"Уточнили все данные. Разобрались. И, по моей информации, уже завтра военнослужащий получит свои деньги, отправленные не тому человеку", - отметил Максим Иванов.

По словам свердловского депутата, сейчас у него в работе еще два подобных случая, когда денежное довольствие отправили тезкам. Иванов заверил, что решит и эти вопросы.