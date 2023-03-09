09 Марта 2023
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Фото: пресс-служба Лиги Ural FC

Бойцы из Соликамска примут участие в турнире Ural FC 2 в Самаре

Лига Ural Fighting Championship (Ural FC) при поддержке компаний "Уралхим" и "Уралкалий" проведет свое второе шоу 25 марта в Самаре. Сразу три спортсмена будут представлять на этом грандиозном спортивном мероприятии Пермский край и соликамский клуб "Ural Kali Fighter".

Как сообщили в пресс-службе Лиги, в рамках турнира станет известно имя первого обладателя чемпионского пояса Ural FC — титул будет разыгран среди кикбоксеров. В поединке по правилам К-1 в весе до 91 кг чемпион России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Валерий Бизяев из Соликамска встретится с бразильцем Ариэлем Мачадо.

Другой член команды "Ural Kali Fighter", финалист первенства мира WAKO, обладатель Кубка мира WAKO Артем Швецов в поединке по К-1 в весовой категории до 71 кг сразится с признававшимся лучшим бойцом Греции Мелетисом Какубавасом.

Радмир Габдуллин, генеральный директор Ural FC, отметил:

"Наша лига, по сути, началась с Перми, где прошел наш первый турнир. Символично, что сейчас именно боец из Пермского края поборется за первый в истории чемпионский пояс Ural FC. Валерий Бизяев — очень титулованный спортсмен, но ему будет противостоять сильный кикбоксер с опытом выступления в чемпионских боях в лиге Glory. Уверен, что Бизяев наилучшим образом подготовится к поединку с Мачадо и порадует своих болельщиков. Серьезный тест ждет и другого титулованного спортсмена команды "Ural Kali Fighter" из Соликамска Артема Швецова. Для победы нужно будет приложить максимум усилий".

(2023)|Фото: пресс-служба Лиги Ural FC

Наконец, соперником чемпиона России, обладателя Кубка мира WAKO Александра Гельвиха в весовой категории до 75 кг станет представитель Кыргызстана Бекжан Уулу Адилет. В главном бою турнира выступит звезда российских единоборств Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик, которому будет противостоять известный бразилец Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос.

Всего на турнире Ural FC 2 состоится пятнадцать поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других стран.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Первый турнир лиги прошел в июле 2022 года в Перми. Титульными спонсорами лиги выступают АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий".

Теги: Ural FC 2, Уралхим, Уралкалий, Лига Ural Fighting Championship



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