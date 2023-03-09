09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: vk.com/bltv/скрин

"Мы можем стать для них Богом". Митрополит Евгений рассказал, зачем церковь помогает бездомным

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, для чего епархия помогает бездомным. Вопрос был задан еще в феврале во время прямой линии на ОТВ. Недавно владыка сообщил, что будет постепенно отвечать на заданные тогда вопросы.

Неизвестный отметил, что граждане без определенного места жительства зачастую являются пьяницами и сами виноваты в сложившейся жизненной ситуации. Митрополит в свою очередь ответил, что каждый может оказаться в похожей или такой же ситуации, а потому надо стремиться быть подобно Богу и помогать нуждающимся.

"Мы все в той или иной степени нищие побирушки, сами виновные в своих проблемах. Уж перед Богом точно. Мы все нищие, просящие подаяния, но также мы можем быть все друг для друга богами. Когда я становлюсь на молитву и доверчиво приношу Богу боль своих проблем, то менее всего я хотел бы вместо помощи в ответ услышать: "Отвали, ты сам виноват". Поэтому христиане стараются не говорить таких слов никому", - отметил владыка.

Он уверен, что люди могут стать таким Богами для нуждающегося, ответив на его просьбу. По словам митрополита, Бог не надмевается своим величием, когда его о чем-то просят. Потому и церковь приходит к просящим без чувства превосходства, осознавая устройство мира и свою роль в нем.

Напомним, ранее владыка отметил, что вся любовь россиян к СССР не более чем ложь и ностальгия по его лучшим сторонам. Потому вместо показухи властям следовало бы возвращать его силу и независимость, а не его атрибуты в виде памятников и названий улиц.

Теги: митрополит Евгений, бог, церковь, бездомный



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