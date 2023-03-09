Платформа "Учи.ру" призвала учителей открывать свои школы

Патформа "Учи.ру" объявила вебинар на тему "Как педагогу открыть свою школу". На это обратил внимание руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель инфоматики Михаил Богданов.

В рекламе мероприятия говорится о том, "как педагогу уйти от найма". И это в стране, где и так катастрофически не хватает учителей, возмущен Богданов. А "обласканный Минпросвещения ВК" работает только на усугубление этой проблемы.

"Правая рука не знает, что делает левая? Скорее наоборот - очень хорошо знает. И создает условия, при которых учителей попросту не останется в школах. Сергей Сергеевич, это Ваше указание исполняется?" - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, минимум в трети российских школ не хватает учителей физики, химии, географии, биологии и других предметов. О катастрофе с учителями заявили власти Забайкалья.

Характерно, что сервер "Учи.ру" расположен в США, Сан-Франциско, как показывают сайты для определения фактического местоположения по ip-адресу.