09 Марта 2023
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Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Платформа "Учи.ру" призвала учителей открывать свои школы

Патформа "Учи.ру" объявила вебинар на тему "Как педагогу открыть свою школу". На это обратил внимание руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель инфоматики Михаил Богданов.

В рекламе мероприятия говорится о том, "как педагогу уйти от найма". И это в стране, где и так катастрофически не хватает учителей, возмущен Богданов. А "обласканный Минпросвещения ВК" работает только на усугубление этой проблемы.

"Правая рука не знает, что делает левая? Скорее наоборот - очень хорошо знает. И создает условия, при которых учителей попросту не останется в школах. Сергей Сергеевич, это Ваше указание исполняется?" - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, минимум в трети российских школ не хватает учителей физики, химии, географии, биологии и других предметов. О катастрофе с учителями заявили власти Забайкалья.

Характерно, что сервер "Учи.ру" расположен в США, Сан-Франциско, как показывают сайты для определения фактического местоположения по ip-адресу.

Теги: школа, учителя



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