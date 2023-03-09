09 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На Южном Урале имущество компании "Утиные фермы" продали за 308 млн рублей

Имущество предприятия "Утиные Фермы" продали за 308,5 млн рублей продали компании из Уфы "Ресурс плюс". Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

В лот входило 155 объектов, в том числе птичники, цех убоя и переработки, оборудование для содержания утки, термокамера, земельные участки, коммунальные сети и др., а также товарный знак "Уткино".

Напомним, в феврале 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию "Утиные Фермы". Долг организации составлял более 1 млрд руб., из них более 700 млн руб. компания должна "Россельхозбанку".

Теги: Утиные фермы, банкротство, продажа,



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