На Южном Урале имущество компании "Утиные фермы" продали за 308 млн рублей

Имущество предприятия "Утиные Фермы" продали за 308,5 млн рублей продали компании из Уфы "Ресурс плюс". Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

В лот входило 155 объектов, в том числе птичники, цех убоя и переработки, оборудование для содержания утки, термокамера, земельные участки, коммунальные сети и др., а также товарный знак "Уткино".

Напомним, в феврале 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию "Утиные Фермы". Долг организации составлял более 1 млрд руб., из них более 700 млн руб. компания должна "Россельхозбанку".