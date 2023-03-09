09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчан предупредили об ураганном ветре: советы МЧС

На Среднем Урале ожидается ураганный ветер. Спасатели выступили с предупреждением.
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По данным синоптиков, завтра, 10 марта, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. В этой связи специалисты рекомендуют уральцам соблюдать меры безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, если сильный ветер застал на улице, то нужно немедленно укрыться в ближайшем подъезде или прочном здании.

"Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от одиночно стоящих деревьев", - советуют в ведомстве.

Автовладельцам нужно быть максимально внимательными при управлении транспортным средством: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автомобиль вблизи деревьев и рекламных щитов, так как при сильном ветре они представляют большую опасность.

О происшествиях и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Теги: ветер, МЧС, безопасность



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