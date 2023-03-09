Астраханский губернатор и Генкосул Ирана обсудили вопросы развития сотрудничества

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в г. Астрахани Мехди Акучекианом. Стороны обсудили вопросы организации грузовых перевозок по транспортному коридору «Север - Юг» модернизации портовых мощностей, сообщает пресс-служба губернатора области.

Как отметил Игорь Бабушкин, Исламская Республика Иран для Астраханской области является стратегическим партнером и ближайшим другом.



В 2022 году грузооборот между Астраханской областью и Ираном увеличился на 20% и составил 2,8 млн тонн. Отмечается рост как экспортных, так и импортных видов продукции. Идёт активное сотрудничество по развитию МТК «Север – Юг». Также на встрече речь шла о работах на Волго-Каспийском судоходном канале, через который иранские суда возят свои грузы. К концу 2023 года канал углубят до 4,5 м. Это позволит всем видам судов беспрепятственно проходить по нему.



Губернатор поблагодарил Генерального консула за личное участие в выстраивании отношений с Фондом Исламской Революции «Мостазафан». В июне прошлого года в Астрахани подписали программу мероприятий по развитию сотрудничества на 2022-2026 годы.