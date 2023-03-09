ГИБДД предупредили екатеринбуржцев об осадках и скользкой дороге

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о выпадении осадков в ближайшие дни и ухудшении ситуации на дорогах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской ГИБДД, 9 марта в городе ожидается выпадение снега.

Водителям напоминают, что из-за непогоды пешеходы могут носить капюшоны, что ограничивает обзор и может привести к ДТП. Автовладельцам стоит сохранять скоростной режим и помнить о дистанции и боковом интервале между машинами. Во время снегопада скорость и вовсе стоит снижать до минимума, чтобы в случае непредвиденной ситуации на дороге быть способным предотвратить ДТП.

Пешеходам также рекомендуют снимать капюшон при переходе проезжей части и помнит, что тормозной путь транспорта на снежном покрытии значительно увеличивается. От соблюдения правил напрямую зависит здоровье и жизнь горожан.