09 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ГИБДД предупредили екатеринбуржцев об осадках и скользкой дороге

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей о выпадении осадков в ближайшие дни и ухудшении ситуации на дорогах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской ГИБДД, 9 марта в городе ожидается выпадение снега.

Водителям напоминают, что из-за непогоды пешеходы могут носить капюшоны, что ограничивает обзор и может привести к ДТП. Автовладельцам стоит сохранять скоростной режим и помнить о дистанции и боковом интервале между машинами. Во время снегопада скорость и вовсе стоит снижать до минимума, чтобы в случае непредвиденной ситуации на дороге быть способным предотвратить ДТП.

Пешеходам также рекомендуют снимать капюшон при переходе проезжей части и помнит, что тормозной путь транспорта на снежном покрытии значительно увеличивается. От соблюдения правил напрямую зависит здоровье и жизнь горожан.

Теги: ГИБДД, Екатеринбург, осадки, дорога, водитель



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