09 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков: Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах

Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и к законопроекту об иноагентах, из-за которого начались протесты, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "ничего Кремлем не вдохновлялось", "первопроходцем" по таким документам были США.

При этом, добавил представитель Кремля, акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности Москвы, передает ТАСС.

"Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы", - заявил Песков, добавив, что сейчас ситуация оставляет желать лучшего.

Ранее правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" объявили об отзыве из парламента законопроекта об иноагентах. На прошлой неделе документ прошел первое чтение, после чего в Тбилиси начались массовые протесты, переросшие в столкновения с силовиками.

Теги: песков, грузия, закон об иноагентах



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