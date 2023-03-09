Наталья Комарова из-за ЧП в Нижневартовске перенесла прямую линию по животным

09 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/shtabugra

Наталья Комарова из-за ЧП в Нижневартовске перенесла прямую линию по животным

Губернатор Наталья Комарова начала прямую линию на тему ответственного обращения с животными с информации о состоянии ребенка, которого удерживал в заложниках Владимир Широков. Прямую линию глава региона начала из Нижневартовска, куда прилетела в связи с ЧП на ул. Северная, 50Б, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обстановка следующая, ребёнок жив и здоров, спасен. Никто не пострадал, включая виновника. За это огромное спасибо управлениям — Министерству внутренних дел, Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу без применения оружия и силы. В настоящее время в активную фазу переходят следственные действия — следственный комитет, прокуратура, управление внутренних дел, продолжают работу по установлению причин произошедшего, определения ущерба и понятия соответствующих решений. Ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки. Виновник — в распоряжении правоохранительных органов и учреждения здравоохранения. Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону инцидента — под опекой учреждений здравоохранения", - прокомментировала глава региона.

Наталья Комарова в прямом эфире из Нижневартовска(2023)|Фото: vk.com/shtabugra

Также она объявила о переносе прямого эфира на другое время в связи с ЧП.

Прямая линия, посвященная животным, переносится на 11 марта на 10.00.

Теги: Наталья Комарова, прямой эфир, прямая линия, стрельба в Нижневартовске



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2023 12:23 Мск СМИ: нижневартовский стрелок неизлечимо болен: жить ему осталось около трех лет
Ранее 09.03.2023 11:35 Мск В Нижневартовске стрелок, взявший в заложники сына, исключен из "Единой России"
Ранее 09.03.2023 09:55 Мск Следователи возбудили дело в отношении вартовчанина, устроившего стрельбу и захватившего в заложники сына
Ранее 09.03.2023 09:30 Мск Взятого в заложники в Нижневартовска ребенка освободили
Ранее 09.03.2023 09:16 Мск Губернатор Наталья Комарова срочно вылетела в Нижневартовск
Ранее 09.03.2023 08:47 Мск Стрельба и захват заложника в Нижневартовске. Первые официальные комментарии
Ранее 09.03.2023 08:35 Мск Захвативший в заложники собственного сына вартовчанин, предположительно, работал в мэрии
Ранее 09.03.2023 08:21 Мск Силовики эвакуировали жильцов трех подъездов дома в Нижневартовске, где произошла стрельба


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети