Наталья Комарова из-за ЧП в Нижневартовске перенесла прямую линию по животным

Губернатор Наталья Комарова начала прямую линию на тему ответственного обращения с животными с информации о состоянии ребенка, которого удерживал в заложниках Владимир Широков. Прямую линию глава региона начала из Нижневартовска, куда прилетела в связи с ЧП на ул. Северная, 50Б, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обстановка следующая, ребёнок жив и здоров, спасен. Никто не пострадал, включая виновника. За это огромное спасибо управлениям — Министерству внутренних дел, Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу без применения оружия и силы. В настоящее время в активную фазу переходят следственные действия — следственный комитет, прокуратура, управление внутренних дел, продолжают работу по установлению причин произошедшего, определения ущерба и понятия соответствующих решений. Ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки. Виновник — в распоряжении правоохранительных органов и учреждения здравоохранения. Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону инцидента — под опекой учреждений здравоохранения", - прокомментировала глава региона.

Также она объявила о переносе прямого эфира на другое время в связи с ЧП.

Прямая линия, посвященная животным, переносится на 11 марта на 10.00.