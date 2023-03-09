09 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: franshiza.ru

В январе потребкредитование в России сократилось почти на треть

В январе 2023 года выдача потребительских кредитов в России сократилась по сравнению с декабрем на 29,9%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом относительно января 2022 года потребкредитование сократилось на 23,3%.

Максимальное снижение потребкредитования наблюдается в Приморье, Кузбассе, Алтайском крае, в Новосибирской и Иркутской области (везде больше 30%). При этом даже в Москве и Санкт-Петербурге, которые являются лидерами по выдаче кредитов в абсолютных числах, сокращение составляет 24,7% и 23,5% соответственно.

Теги: кредитовавние, потребкредиты, тренды



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