09 Марта 2023
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Спорт За рубежом
Фото: David Ramos / Getty Images Sport / Getty Images

Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона, - СМИ

Российских теннисистов в этом году могут допустить на Уимблдон, но потребуют подписать и соблюдать "кодекс поведения", сообщает Daily Mail.

По информации издания, детали кодекса еще не доработаны. Но предполагается, что любая явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране, приведет к санкциям, вплоть до исключения из турнира.

При этом, как утверждает источник, россиян не будут принуждать к публичному несогласию со специальной военной операцией, как предлагал бывший министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Великобритании Найджел Хаддлстон.

Напомним, в прошлом году дирекция британского Уимблдона отстранила от участия в турнире российских и белорусских спортсменов. В СМИ сообщалось о тесной связи организаторов с королевской семьей Великобритании, которая резко осудила военную спецоперацию РФ на Украине.

Теги: Уимблдон, кодекс поведения, теннисисты



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